Tragedia in casa, trovato morto sabato nella sua abitazione 53enne di Chioggia

Decesso per cause naturali. Questa l'ipotesi fino a questo momento ritenuta più probabile della morte di un 53enne di Chioggia, trovato sabato sera, verso le 19, senza vita nella sua abitazione di Sottomarina, in un condominio in via della Conchiglia. Sul posto i sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Escluso il monossido di carbonio

Esclusa la pista dell'avvelenamento da monossido di carbonio, inizialmente verificata dai pompieri e che aveva fatto pensare alla possibilità di un'intossicazione a seguito del tentativo di riscaldare gli ambienti. I carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo per escludere la possibile presenza di altre persone al momento della tragedia.