L'albergo a 5 stelle non esiste: nei guai truffatore veneziano

I poliziotti del commissariato di Conegliano hanno sottoposto a sequestro un sito internet fasullo, che pubblicizzava un albergo a 5 stelle a Cortina. In realtà l'Hotel Astoria Luxury a Cortina non esisteva, né le fotografie visibili sul sito, per quanto suggestive, erano relative a quei luoghi. Per dare credibilità alla truffa venivano invece utilizzate le immagini di uno chalet situato in Svizzera; nel sito venivano postati entusiastici commenti da ogni parte del mondo e false recensioni di clienti.

La truffa

Un cittadino di Conegliano era caduto inizialmente nella trappola versando una somma di denaro come acconto per la prenotazione, mediante la propria carta di credito, poi bloccata. I poliziotti del commissariato sono risaliti dopo indagini al responsabile della truffa, un veneziano domiciliato a Crotone con precedenti specifici (già in detenzione domiciliare), che lucrava da quest’attività illecita. Il sito è stato chiuso dalla polizia, evitando ulteriori truffe ai danni di terzi.