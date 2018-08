Disabile di 72 anni truffata: la ladra entra con un pretesto in casa mentre la complice ruba

Hanno sfruttato un pretesto per derubare una donna di 72 anni, invalida. Non è da escludere che abbiano tenuto monitorata la situazione, per colpire nel momento più opportuno, quello in cui l'anziana si trovava sola ed era quindi vulnerabile. È successo attorno alle 13.45 di sabato a Caorle: una donna avrebbe suonato al campanello per chiedere informazioni riguardo all'appartamento del piano di sotto, in vendita. Un pretesto valido, difficile per la vittima del raggiro pensare che si potesse trattare di una truffa al solo scopo di derubarla.

La complice

Fatto sta che la malvivente è riuscita ad entrare in casa, e con un pretesto l'ha portata in salotto, tenendola occupata a parlare dell'abitazione in vendita. Nel frattempo la complice è entrata in azione: una volta dentro casa ha perlustrato rapidamente gli interni, fuggendo poi con il portafoglio della donna. A "colpo" messo a segno, l'altra donna ha salutato l'anziana, allontandosi come nulla fosse.

La denuncia, anche a mezzo social

Forse insospettita per la visita, la 72enne ha subito chiamato la figlia, che una volta raggiunta la madre si è premurata di farsi raccontare quanto fosse appena successo e controllare le immagini di videosorveglianza. Dalle registrazioni, la donna ha subito notato come la madre fosse stata da poco raggirata: una seconda donna era entrata in casa fintanto che l'anziana era distratta nel salotto dell'abitazione. La figlia della vittima ha quindi denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, segnalando quanto successo anche sui social, per mettere in guardia i residenti della presenza di queste ladre che circuiscono le persone anziane, riuscendo con un pretesto a derubarle.