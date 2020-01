Truffa ad anziani: entrano in casa con uno stratagemma e rubano 5mila euro

Sono riusciti ad entrare in casa fingendo di essere rispettivamente un tecnico dell'acquedotto e un agente di polizia locale. Poi, con i raggiri del caso, si sono impossessati di circa 5mila euro in contanti, prima di allontanarsi. Le vittime della truffa, due coniugi 72enni residenti a Martellago, dopo essersi accorti del furto, nella tarda mattinata di oggi si sono recati alla stazione deii carabinieri per sporgere denuncia. A seguito del sopralluogo nell'abitazione, i militari hanno avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili.