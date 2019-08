Strisciate finte sull'auto per simulare un incidente che non c'era: coppia arrestata

Ieri mattina, a Pramaggiore, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Portogruaro hanno arrestato in flagrante una coppia del Siracusano, 47enne lui e 44enne lei, sorpresi proprio mentre stavano cercando di truffare una donna 79enne con modalità simili a quelle della "truffa dello specchietto". I militari, impegnati in normali pattugliamenti, si sono avvicinati nel momento in cui i tre - fermi a bordo strada, vicino alle proprie vetture - stavano discutendo nel corso di quella che a prima vista poteva sembrare la constatazione amichevole di un incidente.

Truffa con gessi colorati

Non era proprio così: i due truffatori stavano accusando la vittima di aver causato dei danni alla loro auto aprendo la portiera al momento del loro passaggio, e la stavano quindi convincendo a consegnare loro 300 euro come risarcimento. La coppia ha anche mostrato i presunti danni alla carrozzeria, ovvero delle strisciate sulla carrozzeria che però sono risultate artefatte tramite dei gessi colorati. I carabinieri hanno scoperto il raggiro e trovato i gessi a bordo dell'auto, quindi arrestato i truffatori che sono ora in attesa dell’udienza di convalida.