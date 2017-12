Truffa su internet: annuncio di vendita di un trattore mai consegnato, 3 denunciati

La truffa oramai corre sempre più tra le pieghe del web. Se n'è accorto un 39enne di Falcade che si è imbattuto nell'annuncio di vendita di un trattore su un noto sito specializzato. Sembrava tutto in ordine: foto, descrizioni, prezzo. Una vetrina perfetta, tanto da indurre il possibile acquirente ad approfondire l'offerta e tentare di contattare gli inserzionisti. Non erano però degli onesti agricoltori, al contrario quest'ultimi non aspettavano altro che tirare la classica "sòla" al primo malcapitato caduto nella trappola.

Tre denunce

I carabinieri della stazione di Falcade, al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero 3 persone, tra cui anche un mestrino. Per la precisione si tratta di due cittadini italiani di 22 e 42 anni e di un cittadino marocchino di 35 anni. A tutti viene contestato il reato di truffa in concorso. Il più anziano del trio era appunto il mestrino, mentre il più giovane aveva residenza a Roma e il cittadino di origini straniere a Brescia.

L'inganno

La vittima aveva seguito alla lettera le loro istruzioni: aveva accreditato su una carta prepagata 350 euro come acconto per l'acquisto del trattore, dopodiché però del mezzo agricolo non si era più saputo nulla. Secondo gli accertamenti condotti dai militari dell'Arma il trio di truffatori aveva dei ruoli precisi: i due italiani sono orisultati intestatari della carta prepagata, mentre il numero di telefono pubblicato sul sito era del compare marocchino.