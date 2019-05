Truffa online: lo smartboard in vendita a 3 mila euro non c'è. Denunciato un 24enne

Smartboard in vendita a 3mila euro, l'annuncio on line però è una truffa. Indagine dei carabinieri di Susegana (Treviso) dopo la segnalazione di un 57enne. Denunciato un 24enne di Mira che si è fatto accreditare i soldi e poi è sparito.

L'accredito

Il giovane aveva pubblicato sul sito E-Bay un annuncio (totalmente falso) in cui dichiarava di vendere una smartboard, uno schermo touch, del valore di circa 3 mila euro. A cadere nel tranello, purtroppo, il malcapitato 57enne che dopo aver chiesto e ottenuto maggiori informazioni in proposito, ha contrattato il prezzo di vendita, spedendo poi al venditore la somma di oltre 2800 euro per ottenere il tanto agognato smartboard. L'accredito della cifra era avvenuto sulla "solita" carta prepagata.