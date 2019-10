«Raccogliamo soldi per sordomuti», ma era una truffa

Cercavano di spillare soldi ai turisti con la scusa di una raccolta fondi in favore di una fondazione di assistenza a sordi e muti. Ma era tutta una truffa. Nel pomeriggio di ieri in Campo San Giacometto, dopo la segnalazione di un cittadino una pattuglia in borghese del commissariato San Marco ha rintracciato due cittadini romeni che cercavano di truffare i turisti.

Dopo aver accertato che l’associazione, in realtà, non esisteva e che i due uomini non avevano alcuna autorizzazione a raccogliere denaro, i due sono stati multati e daspati. Per uno dei due, già denunciato per truffa lo scorso agosto, è stato proposto il foglio di via obbligatorio da Venezia.