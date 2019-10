Truffa aggravata al settore sanitario: 8 in manette, sequestri per 10 milioni

La guardia di finanza di Udine ha scoperto un sofisticato sistema di frode in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Nello specifico, una società attivà nel settore dell'assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche per minori e adolescenti, avrebbe percepito illecitamente contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro, presentando alle aziende sanitarie territorialmente competenti rendicontazioni non veritiere sugli standard quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati nelle proprie strutture. Il gip di Udine, Mariarosa Persico, ha disposto 9 misure cautelari personali per truffa aggravata, di cui 4 custodie in carcere, 4 arresti domiciliari e un obbligo di dimora. È stato anche aordinato il sequestro di benei per oltre 10 milioni di euro, ovvero l'importo corrispondente alle risorse pubbliche ricevute.

Le indagini della Finanza

Stando alle indagini delle fiamme gialle, le strutture operative della società per massimizzare i profitti d’impresa comprimevano al massimo il costo del personale di servizio impiegato, erogando prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard previsti. Di conseguenza, l'assistenza ad anziani e minori era deficitaria, tanto da pregiudicarne benessere e salute. Il personale rendicontava anche maggiori ore di assistenza socio-sanitaria, includendo tra queste anche quelle effettuate da personale privo delle necessarie qualifiche e, di fatto, impiegate solo nei servizi di pulizia e di cucina. La documentazione che attestava le presenze giornaliere degli operatori assistenziali e le ore di lavoro realmente prestate era sistematicamente distrutta o occultata agli organi di vigilanza.

Il sistema di frode

Il sistema di frode è emerso nel corso di una verifica fiscale condotta dalle fiamme gialle di Udine, durante la quale i finanzieri si erano accorti di alcune criticità nella rendicontazione degli oneri alle aziende sanitarie. Da qui sono partite le indagini tecniche del caso, che hanno permesso di acquisire le prove delle attività illecite su più strutture ed individuare i responsabili, manovrati dal socio di maggioranza della società il quale, pur non avendo alcun ruolo amministrativo, aveva escogitato ed attuava insieme con i suoi collaboratori una politica aziendale volta a massimizzare i profitti, consapevole di truffare le aziende sanitarie.