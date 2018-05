"Hanno raggirato mia madre", attenzione alla truffa dello specchietto nel Veneto orientale

Forse la truffa più utilizzata negli ultimi anni, di certo quella che ha seminato più vittime a macchia di leopardo in tutta Italia. Attenzione ai malintenzionati del raggiro dello specchietto, che nei giorni scorsi hanno scelto come terreno di caccia le zone del Veneto orientale, specie Eraclea. Almeno una segnalazione sarebbe giunta ai carabinieri per tentata truffa e sui social il figlio di un'anziana derubata ha messo in guardia i lettori per un caso avvenuto in mattinata.

La segnalazione

"E' successo all'uscita Conad di Eraclea - ha scritto domenica il residente - mia madre è stata raggirata da una persona sui 40 anni che era a bordo di una Ford Ka azzurra". Ma come funziona la truffa? Il conducente dell'auto si avvicina e facendo rumore induce la vittima a pensare di aver danneggiato lo specchietto dell'altro automobilista che, per chiudere la questione senza mettere in mezzo le assicurazioni, chiede dei soldi per la riparazione e poi si allontana. Peccato che sia tutto falso: tra i due veicoli non c'è alcun contatto, ma spesso il raggiro riesce. Dunque attenzione a una Ford Ka azzurra in questi giorni, potrebbe essere quella dei truffatori.