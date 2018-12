Approfitta del prezzo di saldo e acquista un'auto storica online: il veicolo non esiste

Si era fatto attrarre da quella Fiat Uno Turbo I.E., un'occasione unica portarsi a casa per 1500 euro un'automobile storica. Ecco perché un 33enne di Sacile (Pordenone) ha approfittato dall'offerta, contattando un venditore attraverso un noto portale di vendita online. Dopo aver preso accordi, l'uomo ha cominciato a versare la somma in quattro tranche, accreditando il denaro a favore dell'intestataria di una carta Postepay, senza però mai ricevere il veicolo.

Denunciati

Per questo l'uomo si è rivolto ai militari dell'Arma, che analizzando le utenze utilizzate in fase di trattativa via Whatsapp dal venditore, sono risaliti ai quattro complici della truffa: H.J., trevigiano di 25 anni, G.M., 41enne di Mira, B.F., 52enne di Pianiga e C.T., 53enne di Venezia. Per loro è scattata la denuncia per truffa.