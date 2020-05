Autore di truffe del 2018 riconosciuto a Le Iene e denunciato

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Marghera hanno riconosciuto un 23enne, autore di alcune truffe nel 2018, nel programma televisivo Le Iene, e lo hanno denunciato. Il fatto risale a giovedì 7 maggio. Gli agenti hanno individuato il giovane e hanno stabilito che la persona è collegata a un tentativo di truffa commesso nel 2018 e a reati di sostituzione di persona e possesso di documenti d’identità falsi validi per l’espatrio.

Le Poste

Questi i fatti. A novembre 2018, le Volanti della Questura di Venezia sono intervenute alle Poste di via Esiodo a Mestre e in quelle di via Tommaseo a Marghera, poiché erano stati segnalati due tentativi identici di truffa posti in essere da parte dello stesso uomo. Il truffatore nelle due circostanze aveva presentato agli sportelli postali due moduli di riscossione dell’Agenzia delle Entrate e alcuni documenti intestati a due persone diverse, ma con la foto della stessa persona. In entrambi i casi, l'utente era stato invitato ad attendere qualche istante per consentire al personale di effettuare alcune verifiche e lo stesso, tutte e due le volte, con la scusa di dover spostare l’auto era uscito dall’ufficio dileguandosi e lasciando tutta la documentazione allo sportello.

Le telecamere

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che sia i moduli di riscossione che i documenti personali presentati dall’uomo erano contraffatti. Erano state quindi visionate le telecamere degli uffici recuperando un’immagine chiara del presunto truffatore. Dal fotogramma ricavato dal sistema di videosorveglianza dell’ufficio postale di Marghera, e dalle foto riportate sui documenti, pur divulgate anche in ambito nazionale, non si era però riusciti ad ottenere alcun riscontro utile per le indagini.

Il programma

A novembre del 2019, circa un anno dopo, alcuni agenti delle Volanti della Questura di Venezia hanno riconosciuto l’autore dei tentativi della truffa delle poste nel protagonista di un servizio del programma televisivo Le Iene, riguardante un’altra truffa relativa alla vendita di un’autovettura. Il fatto oggetto del servizio è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Il truffatore, utilizzando un altro nome falso, era riuscito a impossessarsi di un’auto costosa.

Gli accertamenti

A questo punto gli agenti, dopo i dovuti accertamenti, hanno segnalato il fatto ai poliziotti del commissariato di Marghera, che si sono messi al lavoro per sviluppare nuovi spunti investigativi. Verificata la corrispondenza tra le persone hanno poi accertato la presenza del 23enne a Marghera nel giorno dei tentativi di truffa. A questo punto l’uomo, con diversi precedenti per truffa in varie zone d’Italia, da Genova a Milano, da Bari a Pordenone, è stato rintracciato in provincia di Napoli ed è stato denunciato per i fatti accaduti a Venezia nel 2018.