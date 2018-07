Falsi operatori nelle case, anziani raggirati in zona Portogruaro: truffatori in fuga coi soldi

Anziani ancora bersaglio di truffatori che cercano soldi facili. In due, nel pomeriggio di martedì, sono riusciti con uno stratagemma a introdursi nelle abitazioni di residenti della zona di Portogruaro e a impossessarsi di soldi e preziosi. Hanno colpito in tre case: a Lison, nel centro della città del Lemene e a Cinto Caomaggiore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due individui si sono qualificati rispettivamente per un operatore delle forze dell'ordine e per un idraulico. Dopodiché, con il pretesto di controllare il livello di inquinamento delle acque, hanno distratto le vittime e le hanno derubate: in tutto il bottino ammonta a circa 700 euro in contanti, bracciali in oro, orologi, anelli, collane ed orecchini. I malviventi si sono dileguati, indagano i carabinieri.

Stalker in carcere

Altra operazione dei militari dell'Arma a Caorle, la sera di lunedì: in questo caso è stato portato in carcere a Pordenone un uomo quarantenne a cui in precedenza era stato vietato di avvicinarsi alla ex compagna. Di fatto, invece, aveva continuato a perseguitarla. Così il giudice ha deciso di inasprire il provvedimento a suo carico, ordinandone la carcerazione.