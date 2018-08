Inducevano anziani a firmare contratti con l'inganno: coppia denunciata

Suonavano campanelli e proponevano contratti, ottenendo firme con l'inganno, ovviamente pendendo di mira perlopiù persone anziane. Alla fine sono stati individuati: si tratta di S.I., ragazza 20enne di Mira, e del compagno M.C., 25enne di Lamezia Terme (Catanzaro), entrambi denunciati dai carabinieri della stazione di Polcenigo (Pordenone) per il reato di truffa in concorso.

Truffe

Lo scorso 31 maggio avevano fatto credere ad un 69enne di Budoia che fosse obbligatorio il cambio di gestore per l’erogazione dell’energia elettrica, convincendolo che in caso contrario avrebbe subìto l’interruzione del servizio. Tentativo simile con una signora di Polcenigo, la quale però si era insospettita e aveva allertato il 112. I carabinieri hanno poi acquisito elementi per identificare i due truffatori, accertando almeno altri tre episodi analoghi avvenuti nella zona.