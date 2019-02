Spariti con gli anticipi per le auto di lusso: indagine a Chioggia, sequestri per 1 milione

Si sarebbero intascati grossi anticipi in cambio di auto di lusso che però non sono mai state consegnate. Per questo quindici persone sono coinvolte in un'idagine condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia e dai carabinieri della compagnia di Chioggia. Per 6 presunti responsabili il gip ha disposto l’obbligo di dimora. Sequestrate, inoltre, 7 vetture: Maserati, BMW X5, Mercedes, Audi, Land Rover, oltre a circa 600 mila euro. Il reato contestato è riciclaggio.

Decine di denunce

Gli approfondimenti sono partiti da una serie di querele (sono 44 le denunce in totale) presentate da diversi acquirenti i quali avevano firmato contratti di acquisto versando i relativi acconti senza poi ottenere la consegna delle auto. L’autosalone chioggiotto, infatti, ha chiuso i battenti a settembre dello scorso anno dopo solo 3 mesi di attività, abbandonando i locali e svuotandoli di arredi e veicoli. Contemporaneamente i responsabili della società hanno fatto perdere le proprie tracce. È stato a quel punto che i clienti truffati hanno capito che non avrebbero mai ottenuto le macchine e si sono rivolti alle forze dell'ordine.

Soldi all'estero

Dalle indagini è emerso che i conti correnti della società e dell’amministratore erano stati immediatamente svuotati e i proventi della truffa trasferiti su altri conti in Croazia, Germania e Inghilterra, intestati a prestanome. In alcuni casi il provento della truffa è rientrato nella disponibilità dei responsabili, in altri casi è stato utilizzato per l’acquisto di auto di lusso. Sono in corso inoltre 16 perquisizioni locali e domiciliari nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Reggio Calabria e Caltanissetta nei confronti dei destinatari delle misure, nonché di ulteriori soggetti coinvolti.