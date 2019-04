Tubi di ferro giù da un camion in rotonda: 3 ore di lavoro per rimuoverli

Una dozzina di tubi di ferro, alti 15 metri, sono finiti in strada, cadendo dal grosso mezzo che li stava trasportando, nel primo pomeriggio, sulla rotonda del centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Non sono finiti contro alcun veicolo solo per pura casualità. Sono finiti a terra e sono corsi verso il margine della carreggiata, non comportando la chiusura della strada al traffico. Sul posto i vigili del fuoco che hanno terminato le operazioni di recupero e messa in sicurezza dopo tre ore di lavoro, verso le 16.30. Intervenuta la polizia locale.