Si rompe un tubo dell'acqua, saltano i masegni: cittadini senz'acqua VD

Sono saltati i masegni in un tratto di fondamenta di circa 8 metri di lunghezza e 3 di larghezza e l'acqua ha cominciato a uscire. Tutto per colpa di una grossa condotta di ghisa, di circa 400 millimetri, che lunedì pomeriggio intorno alle 14.30 si è rotta nella zona di fondamenta de la Toletta a Venezia.

Due barche ormeggiate lungo il canale si sono velocemente riempite con l'acqua che defluiva e sono andate a fondo. Fino alle 15.15 - ora in cui i tecnici di Veritas hanno compiuto le manovre sulle saracinesche, isolando il guasto - ampie zone di Dorsoduro, Giudecca e San Marco sono rimaste senza acqua. Da quel momento l'acqua è tornata in tutte le utenze e non sono previste ulteriori interruzioni. Alle 17 la fondamenta era ancora chiusa ma la riapertura era prevista entro poco tempo, almeno parzialmente.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati