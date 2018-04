Non li ferma nemmeno le tragedie: giovani si tuffano di notte dal ponte di Rialto | VIDEO

Con identica dinamica un marinaio neozelandese perse la vita impattando contro un taxi acqueo in transito. Il video è stato pubblicato dalla pagina Facebook "Venezia non è Disneyland". Una prima segnalazione è giunta alla centrale operativa della questura verso l'1.40, allerta subito inoltrata alla polizia locale che, giunta sul posto, non ha trovato nessuno.

Saranno sfruttate le telecamere di sorveglianza che monitorano il ponte per identificare il tuffatore. Si tratterebbe, a giudicare dalle immagini, di un gruppetto di giovani di nazionalità straniera, come sottolineato anche dal Comando della polizia municipale.