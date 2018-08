Cavallino-Treporti: ferito dopo il tuffo in acqua, portato via in elicottero

Brutto incidente sabato mattina a Cavallino-Treporti. Un giovane, 22enne straniero, ha riportato traumi preoccupanti dopo essersi tuffato in acqua, battendo la testa probabilmente sul fondale. Una volta lanciato l'allarme, i primi a intervenire sul posto, verso mezzogiorno, sono stati gli operatori sanitari del punto di primo soccorso della località balneare. Vista la potenziale gravità delle sue condizioni, l'infortunato è stato caricato a bordo dell'elicottero del Suem 118 fatto atterrare nel frattempo, quindi trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Avrebbe riportato una sospetta lesione della colonna cervicale, ma non sarebbe in pericolo di vita.