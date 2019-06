Si tuffa nel Piave: trascinato via dalla corrente scompare un ragazzo veneziano

Si tuffa domenica mattina nelle acque del fiume Piave e scompare. Un 25enne di Marghera, durante una festa con alcuni amici a Fagarè di San Biagio di Callalta, si è immerso per un bagno nelle acque del fiume ed è stato portato via dalla corrente. Il ragazzo, forse colto da un improvviso malore, non è più riemerso.

L'allarme

A dare l'allarme, poco dopo le 10.30, sono stati alcuni passanti che si trovavano nella zona di via Grave. I vigili del fuoco del nucleo Saf di Treviso si sono immediatamente mobilitati nelle ricerche, avvenute sotto lo sguardo attonito di decine di altri bagnanti e persone che affollavano, complice la giornata assolata e calda, le sponde del fiume. Le ricerche del giovane sono state estese al vicino territorio di Zenson di Piave. In supporto ai pompieri (al lavoro con l'elicottero, sommozzatori e uomini del comando provinciale di Treviso e del distaccamento di Motta di Livenza) anche i carabinieri e un'ambulanza del Suem 118. Nel pomeriggio le ricerche del 25enne erano ancora in corso.