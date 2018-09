Si lancia dal vaporetto per evitare i controlli: turista fermata e sanzionata con oltre 500 euro

Si tuffa da un vaporetto per evitare i controllori. È accaduto lunedì pomeriggio, quando una turista 18enne, di nazionalità statunitense, si è gettata dal mezzo lungo il Canal Grande, per evitare i controllori Actv. È stata fermata e sanzionata con oltre 500 euro. Il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Le multe non bastano. Servono più poteri".

Le multe

Agli agenti, prontamente intervenuti all'altezza dell'imbarcadero Sant'Angelo, la turista ha dichiarato di non essere a conoscenza del divieto di tuffarsi in acqua. È stata quindi sanzionata, pagando subito una sanzione di 450 euro con la sua carta di credito. La pattuglia l'ha accompagnata nella sede della sezione di San Marco dove ha saldato la somma dovuta, cui si aggiungono anche i 77,5 euro della sanzione contestata da Actv per il mancato possesso di regolare titolo di viaggio.

Poteri per Venezia

"Manteniamo alta l'attenzione, per garantire la sicurezza di tutti, per questo motivo abbiamo predisposto una presenza costante delle imbarcazioni della polizia locale lungo il Canal Grande e nei principali canali interni - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - Abbiamo chiesto più poteri per gestire una città come Venezia: quella turista non andava solo multata, ma dovremmo avere la possibilità di metterla in cella di sicurezza e allontanarla dalla città".