Improvviso fuori programma in vaporetto VD Passeggero si tuffa e viene soccorso in laguna

E' successo sabato mattina in fondamenta Sacca San Girolamo. Un giovane, per cause che sa solo lui, si è volontariamente tuffato dal battello della linea 3 in transito verso Murano. Poi i soccorsi di un natante vicino e di un'idroambulanza. Per fortuna il protagonista della vicenda non si è fatto nulla