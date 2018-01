Ubriaco fradicio, se la prende con le bariste e minaccia un militare e gli agenti di polizia

Ubriaco fradicio di prima mattina, attacca briga con un militare e resiste agli agenti di polizia. La giornata di domenica per M.S., 29enne di nazionalità tunisina, è finita con le manette ai polsi per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato.

L'intervento di un militare

È successo in un bar di Marghera, il tutto sotto gli occhi di un militare dell'esercito. L'esagitato, già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti a proprio carico, ha cominciato ad inveire senza motivo contro le due bariste, lanciando contro il piano in vetro del bancone tutti gli oggetti che gli capitavano a tiro. Il soldato, per sua parte, ha cercato di calmare l'uomo, richiedendo al contempo l'intervento di una volante della polizia. Ma di calmare il 29enne non c'è stato proprio modo.

Spray al peperoncino per neutralizzarlo

Anche gli agenti di polizia, giunti sul posto poco dopo, hanno trovato più d'una difficoltà a neutralizzare l'uomo, che alla vista della volante ha cominciato a dare ancor più in escandescenze, diventando aggressivo e minacciando gli uomini in divisa, al punto da colpirli uno alla mano e l'altro alla spalla. I tentativi di ricondurlo alla ragione sono stati nulli, ecco perché i poliziotti hanno utilizzato lo spray al peperoncino per placarlo e mettergli le manette ai polsi.

La direttissima

Il pregiudicato è stato quindi condotto dagli agenti in questura a Venezia, dove è stato deferito in stato di libertà. Nella mattinata di lunedì, il processo per direttissima l'ha condannato a 8 mesi con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.