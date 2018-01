Turismo Europa Cina 2018: gala evento alla Fenice all'insegna della cultura

Prologo culturale giovedì sera al Teatro La Fenice alla presenza di quasi 600 invitati. In attesa dell'appuntamento istituzionale di venerdì con la cerimonia ufficiale di apertura per l'anno del Turismo Europa Cina 2018, il teatro La Fenice ha ospitato un gala evento promosso dall'Agenzia governativa nazionale del turismo cinese e dalla Commissione europea, in collaborazione con il Mibact, la Regione Veneto e il Comune di Venezia.

Tra i numerosi ospiti presenti, insieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il commissario europeo per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le piccole e medie imprese Elżbieta Bieńkowska, il Vice Ministro al Turismo cinese Du Jiang, il sottosegretario al Turismo Dorina Bianchi, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, alcuni ambasciatori e sindaci della Città metropolitana di Venezia. Sul palco, con effetti scenici molto suggestivi, si sono esibiti maestri di kung fu della scuola Shaolin e una cantante soprano dell'Opera di Pechino.