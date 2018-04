Riflettori sull'importanza del turismo 4.0: per Maurizia Rizzo, segretario generale di Fisascat Cisl Veneto, "innovazione significa mettere in rete il sistema e connettere i territori per guidare i turisti. Vuol dire facilitare un sistema di accoglienza e creare le condizioni per sviluppare tutte le attività che stanno attorno al turismo"