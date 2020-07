Turista austriaca positiva al Covid dopo una vacanza a Jesolo

Dopo la vacanza a Jesolo è risultata positiva al Covid-19. Non aveva alcun sintomo la donna austriaca, turista, che dopo essere rientrata dal soggiorno nella località del litorale veneziano ha scoperto di avere il Coronavirus. Non è chiaro dove e quando sia avvenuto il contagio, che potrebbe anche risalire al periodo precedente rispetto alla vacanza a Jesolo. La donna ha soggiornato nella cittadina balneare insieme a suo marito e al figlio di 12 anni.

«Imprenditori ligi a seguire tutti i protocolli». Così ha commentato la notizia il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio. «Non deve essere fatto alcun allarmismo. Da una parte, da quanto ci è stato riferito, perché non è escluso (considerati i giorni di permanenza) che la donna avesse già contratto il virus prima del suo arrivo - continua Maschio -. Dall’altra, perché i nostri albergatori sono molto professionali e rispettano, fin quasi all’ossessione, i protocolli di prevenzione, con tutto ciò che è necessario seguire. Tanto è vero che non risulta alcun dipendente (o altra persona) in quarantena. Quindi non creiamo allarmismo con notizie fuorvianti o che possono dare adito ad interpretazioni. Questo è un momento delicato per tutta l’economia turistica».

Il presidente Maschio ricorda come Aja avesse realizzato, nelle scorse settimane, un manuale per aiutare l’albergatore ed i suoi collaboratori a lavorare in assoluta sicurezza, nel rispetto di tutte le norme dettate dai protocolli governativi per affrontare la cosiddetta “Fase 3”. Si chiama “Secure Clean Hotel”, il manuale operativo realizzato, realizzato per conto di Aja da un team di professionisti della Teamwork. «E non è tutto – continua il presidente Aja – perché abbiamo iniziato a realizzare anche dei corsi on-line (gratuiti e ad accesso illimitato), per i soci e per il personale, così da approfondire tematiche che oggi sono fondamentali per lo svolgimento del lavoro di albergatore. Va, infine, sottolineato che il manuale viene costantemente aggiornato, in progress con le evoluzioni normative».