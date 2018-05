Va a nuotare al mare e non torna più, turista tedesco ritrovato senza vita a Ca' Savio

Tragedia mercoledì mattina a Ca' Savio, nel territorio di Cavallino-Treporti: il corpo senza vita di un turista di nazionalità tedesca è stato trovato in acqua dagli uomini della guardia costiera di Jesolo. Le ricerche erano state attivate in mattinata dopo che l'uomo, di 61 anni, non era tornato dalla sua nuotata. Si era allontanato dal campeggio dove stava trascorrendo le vacanze assieme alla famiglia verso le 7, come faceva spesso. Più tardi i familiari si sono messi alla sua ricerca, trovando solo gli indumenti in spiaggia. Così è scattato l'allarme.

La tragedia

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: presenti anche i vigili del fuoco con reparto marittimo, sommozzatori ed elicottero, oltre ai mezzi del 118. Purtroppo per il turista non c'è stato nulla da fare: il corpo è stato individuato verso le 11, galleggiante a poca distanza dalla costa. La salma è quindi stata portata a riva, mentre le indagini sulle cause del decesso sono al vaglio degli operatori della guardia costiera.