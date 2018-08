Malore in acqua a Jesolo, muore un anziano turista

E' stato visto galleggiare in mare, dopo essere stato colto probabilmente da un malore improvviso. Non c'è stato nulla da fare per un anziano turista che mercoledì mattina si trovava a Jesolo. Erano circa le 10.30 quando una signora l'ha notato esanime, a pancia in su nell'acqua. La bagnante ha subito richiamato l'attenzione dei bagnini della Jesolo Turismo, i quali si sono precipitati in soccorso del malcapitato e lo hanno portato a riva.

Soccorsi

Purtroppo i tentativi di rianimazione, anche tramite defibrillatore e proseguiti dal personale del 118, non hanno sortito effetti. L'uomo, un 82enne di nazionalità ceca, aveva ormai perso la vita. Sul posto - all'altezza della torretta numero 2, non distante dalla spiaggia del faro - sono intervenuti gli uomini della guardia costiera per i rilievi del caso. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino e messa a disposizione della famiglia.