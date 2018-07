Malore improvviso sulla spiaggia di Bibione, un turista perde la vita: soccorsi inutili

Si è sentito male all'improvviso, mentre passeggiava sul bagnasciuga di Bibione. E' crollato a terra, verso le 15.45 di sabato, davanti agli sguardi delle tante persone che stavano passando la giornata sulla spiaggia. Immediatamente è scattato l'allarme: i primi a intervenire sono stati i bagnini in servizio sul litorale, i quali hanno praticato le manovre di rianimazione; quindi il personale sanitario, giunto nei minuti successivi.

Morto sulla spiaggia

Purtroppo ogni tentativo è stato vano e poco più tardi i medici hanno dichiarato il decesso dell'uomo. Si tratta di un turista polacco di 57 anni, in vacanza nel Veneziano con la famiglia. Sul posto (nel tratto centrale dell'arenile bibionese, più o meno all'altezza di via della Luna) sono stati chiamati i carabinieri per i rilievi del caso, dopodiché la salma è stata rimossa. Con ogni probabilità all'origine del malore ci sono dei problemi cardiaci.