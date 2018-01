Turista rapinata con coltello a San Pantalon: sotto choc chiede aiuto a un passante

Un coltello puntato contro, tra le calli di Venezia. È stata la stessa protagonista della disavventura, una turista coreana di 19 anni, a raccontare quanto le era appena accaduto. In stato di forte agitazione, piangendo e tentando di farsi capire in inglese, si è rivolta a un passante che l'ha soccorsa subito dopo l'aggressione. La ragazza - riporta Il Gazzettino - sarebbe stata minacciata con un'arma da taglio da un uomo dai tratti extracomunitari e rapinata del suo smartphone. Il tutto verso le 23 di giovedì, mentre passeggiava in zona San Pantalon.

La fuga

Non avrebbe tentato di opporre la benché minima resistenza, la giovane, aspettando di vedere il malvivente allontanarsi per poi fuggire spaventata verso la parte opposta, in cerca d'aiuto. Sotto choc si sarebbe rivolta a un passante, un uomo del posto che, capito l'accaduto spiegato in inglese e attraverso gesti dalla turista, ha dato l'allarme alla sala operativa della questura.

Alla polizia di Stato, arrivata a San Pantalon, la ragazza ha raccontato di aver consegnato il suo smartphone a uno sconosciuto che le avrebbe puntato contro un coltello. Difficile però anche per i poliziotti comprendere esattamente il luogo dell'accaduto, perché la turista non è stata in grado di ritornare, dopo la fuga, nel punto esatto dove sarebbe accaduto il fatto.

Ritorno all'hotel

Gli agenti hanno cercato di soccorrere la ragazza, chiedendole se volesse essere portata all'ospedale, ma lei ha detto di non essere stata ferita o aggredita, quindi è stata riportata al suo hotel. I poliziotti le hanno consigliato di sporgere denuncia il mattino seguente. L'indagine rimane difficile anche perché, come detto, non si è potuto individuare il punto esatto dov'è avvenuta la rapina, quindi risulta impossibile ricostrure l'accaduto visionando le registrazioni delle telecamere poste in centro storico.