Un bagno fuori programma: turisti perdono l'equilibrio in gondola e finiscono in acqua VD

Hanno perso l'equilibrio mentre si trovavano a bordo di una gondola, inesperienza di moto ondoso che li ha fatti finiti dritti in acqua. Fuori programma nella giornata di mercoledì a Venezia, quando due turisti in Bacino di San Marco sono stati aiutati da un gondoliere a risalire a riva. Come documentato nel video di Roberto Ramon, è stato sufficiente spostare di poco l'imbarcazione e allungare una mano per "salvare" la coppia di avventori.