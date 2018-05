Massaggi in spiaggia, multati irregolari e clienti: 10 mila volantini avvertono sui rischi

Inizia la bella stagione, arrivano i turisti sulle spiagge, Jesolo si popola, specie dalla Pentecoste in poi. Si rafforzano anche i controlli della polizia Municipale, volti a individuare e bloccare abusivismo e commercio iregolare di prodotti e servizi. Domenica gli agenti hanno pattugliato gran parte dell'arenile effettuando sequestri di merci contraffatte. Sono state multate due massaggiatrici di nazionalità cinese, e i clienti che avevano beneficiato delle loro prestazioni irregolari, con multe fino a 500 euro.

Volantini informativi

Un'altra persona è stata accompagnata negli uffici del comando per essere fotosegnalata in quanto priva di documenti. Pochi, al momenti, i venditori ambulanti presenti in spiaggia. In questi giorni sono state consegnate alle associazioni di categoria 10 mila brochure informative, per la distribuzione ai bagnanti sui divieti presenti con le relative sanzioni.