Tute blu fuori dai cancelli contro i licenziamenti. Portarono solidarietà alla Ilnor

Anche questa volta non è mancata la solidarietà ai dipendenti della fonderia di Camposampiero. Tute blu ed elmetti sono rimasti fuori dai cancelli in sciopero, lunedì mattina, con i colleghi della Zen di Padova, contro «il licenziamento di 3 lavoratori, tra cui una rappresentante Rsu e un'impiegata». «Daremo loro tutto il nostro sostegno - scrive la Fiom in Facebook - affinchè questi lavoratori vengano reintegrati». Presenti anche delegati della Vdp di Vicenza e di altre aziende del padovano. «Lo sciopero - annunciano i metalmeccanici - andrà avanti a oltranza».

Altri tempi

In altri tempi, non tanto lontani, la stessa fonderia di Camposampiero portò appoggio e solidarietà agli operai della Ilnor di Gardigiano di Scorzè: una ditta di laminati del Veneziano che ha chiuso i battenti per spostarsi altrove, lasciando uno spazio, nella comunità che, nonostante impegni e rassicurazioni, non è più stato riempito. All'epoca i colleghi di Camposampiero, insieme a quelli di altre ditte delle province vicine, diedero appoggi economici ai colleghi per continuare a presidiare la fabbrica, dove i dipendenti da mesi non percepivano più lo stipendio.

La politica

Con una lettera il partito di Rifondazione Comunista di Padova ha espresso solidarietà «ai tre lavoratori delle Fonderie Anselmi licenziati, e a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori scesi oggi in sciopero per protestare contro questa decisione. Si colpiscono una rappresentante Rsu e un lavoratore delle categorie protette con la scusa di una riorganizzazione».