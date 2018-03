"Tutte le novità del 26° corso in pratiche curatoriali e arti contemporanee - aperte le iscrizioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il corso per curatori della School for curatorial studies Venice dalla prossima edizione arricchisce la sua offerta formativa e accresce la rete di docenti e professionisti internazionali che introducono gli studenti a quegli aspetti pratici e teorici che contraddistinguono la realizzazione di una mostra. Un intero semestre di studio in cui potersi confrontare con una forma di curatela tra le più sperimentali e con la possibilità di elaborare riflessioni che si manifestano nella realizzazione concreta dell'evento espositivo. • Aumentano il numero di ore che da 450 diventano 600. • Un corpo docenti internazionale composto da figure d'eccezione che svolgono un lavoro sperimentale e all'avanguardia. • Un'occasione per introdurre gli studenti a professionisti e artisti con cui instaurare dei rapporti diretti e duraturi con lo scopo di creare una rete per il futuro. • la disponibilità di utilizzare degli spazi a Venezia dove poter mettere in pratica le abilità acquisite allestendo mostre ed eventi. • Un'offerta di tirocini formativi da svolgere al termine del corso con soggetti italiani e stranieri è pensata per ogni singolo soggetto. Il Corso in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee è finalizzato alla formazione specifica della figura professionale del Curatore, la cui rilevanza nell'ambito del sistema artistico-culturale ed espositivo è sempre più determinante. Il corso si propone di formare operatori nel settore dell'arte contemporanea con una specifica preparazione nel campo della curatela di mostre, eventi artistici e culturali. La figura del Curatore nasce in connessione con la storia più recente delle arti visive, con il contesto sociale/economico e culturale, con le concezioni storico-critiche e teoriche più recenti. La formazione nel settore delle arti visive è considerata connessa a conoscenze di scienze e storia sociale, filosofia, sociologia, semiotica, economia. Attraverso un percorso multidisciplinare verranno impartite nozioni di allestimento, strategie della comunicazione (on-line e off-line), organizzazione e pianificazione progettuale, gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse umane, marketing, analisi-metodo-gestione della sponsorizzazione, management. Il Corso in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee associa a una solida formazione nel campo della produzione delle arti visive l'esperienza e la professionalità di figure di rilievo nazionale ed internazionale, per un programma curatoriale altamente qualificato. La conclusione del Corso vede i giovani curatori impegnati nella realizzazione di un evento espositivo organizzato da loro in tutte le sue fasi: dall'ideazione iniziale all'allestimento concreto, occupandosi trasversalmente degli aspetti di marketing e comunicazione. Obiettivi, profili e sbocchi professionali Uno degli obiettivi del corso è formare delle figure professionali e manageriali globali, capaci di gestire le risorse artistiche e culturali di un territorio con un'ottica innovativa, fornendo loro gli apparati critici e gli strumenti pratici per interagire e relazionarsi con i numerosi soggetti che operano nell'ambito della produzione artistica. Operare nel campo dell'arte contemporanea significa relazionarsi con una serie di protagonisti quali artisti, giornali, gallerie, istituzioni pubbliche. Oltre alle occasioni fornite dai laboratori e dalle lezioni frontali, offriamo ai nostri studenti i contatti per proseguire la loro formazione ed acquisire nuove competenze, attraverso una rete di partner istituzionali presso i quali sono attivi servizi di stage e tirocinio. Ricordiamo che il corso è a numero chiuso e i posti sono limitati. Contatti: School of Curatorial Studies Venice T +39 041 2770466 info@corsocuratori.com www.corsocuratori.com The School of Curatorial Studies Venice La Scuola in Pratiche Curatoriali di Venezia è una scuola di nuova concezione attiva dal 2004 e nata come progetto formativo della Galleria A plus A, che ha come scopo la diffusione dei saperi nell'ambito delle arti visive e l'introduzione alle professioni relative all'arte contemporanea. L'offerta formativa prevede ogni anno due corsi principali, uno in italiano dalla durata di un anno scolastico e l'altro internazionale che si svolge nel corso dei mesi estivi. I corsi sono tenuti da docenti e professionisti del settore provenienti da varie parti del mondo e alla fine delle lezioni gli studenti si confrontano con il difficile compito di ideare, strutturare e realizzare un evento espositivo. Sul sito della scuola, www.corsocuratori.com è possibile vedere tutte le mostre organizzate fino ad oggi. Partners Valdobbiadene Superiore DOCG Azienda Agricola Drusian Francesco A plus A San Marco 3073 Venezia 30124 Tel: 041 2770466 www.aplusa.it".