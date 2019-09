Controlli del sabato sera a Jesolo: pizzicati in quattro ubriachi al volante

Controlli per la prevenzione delle stragi del sabato sera da parte della polizia locale di Jesolo: nelle scorse ore gli agenti hanno fermato circa 300 veicoli.

Quattro conducenti fermati

Tra questi in quattro conducenti sono stati trovati positivi all'alcoltest: due avevano nel sangue un tasso di alcol compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi, e per loro è scattata una sanzione amministrativa, mentre per altri due il tasso di alcol nel sangue è arrivato anche a tre volte il consentito, violazione in questo caso penale. I conducenti, tutti del Veneziano, hanno tra i 29 e i 65 anni.