Ubriaco, aggredisce i carabinieri: arrestato

I carabinieri di Mira hanno arrestato ieri mattina un 33enne originario di Capo Verde residente nella Riviera del Brenta. L'uomo, pluripregiudicato, era già sottoposto alla misura di obbligo di firma e destinatario di avviso orale. Gli uomini in divisa lo hanno fermato per strada nel corso di normali controlli e lui ha reagito in modo scomposto, anche perché completamente ubriaco: alla richiesta dei documenti si è scagliato contro di loro, dimenandosi, cercando di fuggire via e poi ingaggiando una colluttazione. Alla fine è stato bloccato e arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, visto che uno dei carabinieri ha riportato delle contusioni nello scontro. Stamattina, in seguito alla direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto.