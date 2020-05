Ubriaco infastidisce i clienti del locale e minaccia i carabinieri: arrestato

Senza mascherina, completamente ubriaco, infastidiva i clienti di un locale e anche chi passeggiava nel centro storico. All'arrivo dei carabinieri, ha cominciato a insultare e minacciare anche loro. E' finito in manette un uomo di 47 anni di Caorle che martedì nel tardo pomeriggio ha seminato il caos.

A chiamare il 112 è stato un cittadino. Una pattuglia ha raggiunto via Rio Terà e ha individuato il 47enne che si muoveva barcollando. Alla vista dei militari, l’uomo ha iniziato a insultarli e minacciarli, tanto da costringerli a farlo salire nella loro auto per accompagnarlo in caserma. Il 47enne, che abita in zona, è stato arrestato e mercoledì mattina di fronte al giudice ha patteggiato una pena di sette mesi di reclusione.