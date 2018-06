"Voglio arrivare al mare con l'auto": la folle impresa naufraga subito in spiaggia a Jesolo

Ubriaco fradicio, decide che vuole assolutamente raggiungere il mare con l'auto. Solo che lui non ha un fuoristrada e la spiaggia che ha scelto per la sua impresa è quella di Jesolo. Risultato: l'auto rimane bloccata nella sabbia e lui, all'interno, continua a comportarsi in maniera decisamente sopra le righe.

E' accaduto verso le 18.30 di mercoledì alla spiaggia del Faro: un cittadino ungherese sui 40 anni alza troppo il gomito e viene segnalato con la sua auto grigia intento a commettere infrazioni stradali una dietro l'altra in zona Cavallino-Treporti. Sulle sue tracce si lanciano i carabinieri, che individuano il veicolo ma quest'ultimo (con una manovra scriteriata) finisce dritto in spiaggia, senza per fortuna colpire nessuno. Non c'è stato nemmeno il tempo per i presenti per capire cosa stesse accadendo: tra i diversi "fuck you" proferiti dall'automobilista e le altre sue frasi sconnesse si è capito ben presto che non si era certo di fronte a un malvivente o, chissà, un terrorista.

Tutt'altro: era un ubriaco fradicio che solo alla vista degli uomini in divisa tornava tranquillo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto, perché l'intruso è stato sanzionato ai sensi del Codice della navigazione, dovrà pagarsi anche il costo della rimozione forzata.