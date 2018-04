Ciondola ubriaco davanti al bar, un sessantenne trovato con 7 dosi di marijuana

Un uomo non più giovane notato dagli agenti della polizia locale a San Donà perché si aggirava ciondolando davanti a un bar, in via Vizzotto. La pattuglia gli si è avvicinata per capire se avesse bisogno di aiuto, trovandosi di fronte un 60enne trevigiano senza fissa dimora. Ad un più accurato controllo si è scoperto che il signore aveva con sé 7 dosi di marijuana singolarmente confezionate per un peso netto di 7 grammi. L'uomo si è giustificato spiegando che lo stupefacente era per consumo personale, la "maria" gli è stata sequestrata e lui è stato segnalato alla prefettura di Venezia per i provvedimenti di competenza.