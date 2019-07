Ubriaco in barca aggredisce un cittadino e un agente, arrestato

Con il suo barchino andava troppo veloce e quando un cittadino lo ha invitato a rallentare lui si è fermato ed è sceso sulla riva, aggredendolo e minacciandolo di morte. Il protagonista dell'episodio, avvenuto venerdì pomeriggio in Rio Marin a Venezia, è un 30enne veneziano, L.C., che è stato arrestato dalla polizia.

L'inseguimento

Gli agenti della squadra volanti lo hanno intercettato dopo aver ricevuto la segnalazione della vittima. L.C., nonostante l'alt, è fuggito e ha minacciato gli agenti. Dopo un breve inseguimento, durante il quale un poliziotto è dovuto salire a bordo del mezzo in fuga per cercare di spegnere il motore, il 30enne è stato bloccato. Le difficoltà non sono mancate, visto che ha aggredito anche l'agente.

L'arresto

Sottoposto all'alcol test, è risultato avere un tasso di 1,26 grammi per litro. Il giovane è stato arrestato e gli è stata sequestrata la barca. Questa mattina è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, previo svolgimento di cinque mesi di lavori socialmente utili. Dovrà pagare anche una maxi multa di 4.700 euro.