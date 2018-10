Ubriaco, ferma l'auto davanti alla caserma dei carabinieri e si allontana. Con sé un coltello

Ubriaco fradicio e in possesso di un coltello da cucina, arresta la propria automobile di fronte al Comando dei carabinieri di San Donà, poi si allontana. Per l'uomo, un 52enne di nazionalità albanese residente a Meolo, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza alcolica e porto abusivo d'armi.

I fatti

Quaranta minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, per ragioni non meglio chiarite ha arrestato la marcia del proprio veicolo in prossimità del cancello carraio della caserma, inveendo con parole incomprensibili contro il militare in servizio in quel momento. Poi si è allontanato, abbandonando il mezzo e facendo perdere le proprie tracce.

Rintracciato poco dopo

Le ricerche dei carabinieri, scattate poco dopo, hanno avuto esito immediato. Il 52enne è stato infatti rintracciato in breve tempo e a seguito di perquisizione personale trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 29 centimetri. Condotto in caserma, inevitabili sono scattate le denunce e il sequestro di automobile e coltello.