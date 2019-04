Ubriaco, si taglia con la lametta poi scappa dai carabinieri: inseguimento in Romea

Prima si procura dei tagli alle braccia con una lametta, poi, alla vista della gazzella dei carabinieri fugge a bordo della propria automobile, guidando in maniera spericolata anche su arterie piuttosto trafficate. L'episodio risale a ieri sera, il protagonista un 36enne in evidente stato di alterazione alcolica. Al termine di un inseguimento, i carabinieri della tenenza di Mira hanno denunciato l'uomo in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. A ciò si aggiunge il ritiro della patente ed il sequestro dell'auto.

Inseguimento in Romea

A lanciare l'allarme al 112 la moglie, preoccupata per le sorti del marito, che evidentemente non in sé aveva minacciato di suicidarsi mentre si trovava sull'Argine. Per dimostrare che le sue intenzioni erano serie, si sarebbe procurato dei tagli alle braccia con una lametta, per quanto solo superficiali. Alla vista della pattuglia, poi, è salito in macchina, scappando lungo la Romea, percorsa a più riprese in entrambe le direzioni fino alla rotonda in prossimità del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. L'inseguimento, dopo che solo un miracolo ha scongiurato conseguenze al traffico in quel momento piuttosto intenso, è terminato a Borbiago di Mira. È all'altezza di un distributore di benzina, infatti, che i militari hanno individuato il luogo giusto per bloccare in sicurezza il fuggitivo, lungo l'ampia strada che porta al casello dell'autostrada.

Fine della fuga e soccorsi

Il 36enne, ubriaco e in preda ad un forte stato depressivo, è stato quindi prima bloccato dai carabinieri e poi soccorso dai sanitari del Suem 118, che l'hanno trasportato all'ospedale di Dolo, dove gli sono state medicate le ferite ed è stato trattenuto per effettuare i necessari approfondimenti. Conseguenze dirette per la sua condotta, invece, sono state la contravvenzione per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.