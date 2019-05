Uffici del Comune: scatta lo sciopero

Nulla di fatto all'incontro in prefettura di venerdì fra sigle sindacali rappresentative dei dipendenti degli uffici Anagrafe, Stato civile e Urp, Fp Cgil, Uil Fpl, Csa, Diccap, Cobas, con la Rsu, e Comune. La vertenza si conclude con l'annuncio di uno sciopero dei dipendenti comunali proclamato per il 31 maggio.

Straordinario

«L'amministrazione, anche davanti al prefetto, non ha mostrato alcuna collaborazione. L’assessore al Personale Paolo Romor è rimasto al tavolo solo 5 minuti: ciò dimostra come questo servizio non conti nulla per l'amministrazione», scrivono Daniele Giordano Fp Cgil, Mario Ragno Uil Fpl, Sergio Berti Csa, Luca Lombardo Diccap, Enrico Quieto Cobas e Gianpiero Bulla Rsu. «Diciamo da mesi che servono nuove assunzioni per arginare il calo costante del personale a fronte di un crescente carico di lavoro, che ha fatto aumentare a dismisura lo straordinario. Dal 2015 a oggi le unità in forza sono calate del 10%. A fine anno il personale crollerà a 113 unità e l’amministrazione ci ha proposto 3 assunzioni a fronte delle 8 uscite dei prossimi mesi. Questo porterà a rendere ancora più insostenibile, per chi resterà in servizio, la situazione di sotto organico».

Aggressioni

«Spesso gli operatori al front-office sono bersaglio di offese e aggressioni da parte di utenti che subiscono la pessima organizzazione di questo servizio - continuano le sigle sindacali -. Anche di fronte alla richiesta, per evitare lo sciopero, di assumere lavoratori per coprire le uscite di personale del 2019, ci siamo sentiti rispondere che per cambiare il piano occupazionale bisogna candidarsi alle elezioni. Questa è una amministrazione che punta solo sui servizi che hanno un tornaconto in termini di visibilità, come la polizia locale. Per tutte queste ragioni – concludono - nel rispetto del mandato dell’assemblea dei lavoratori abbiamo proclamato lo sciopero».