Vaccini, nessuna deroga nel Comune di Venezia: chi non è in regola sarà espulso

Secondo i dati riportati dall'Ulss 3, tra Venezia, Marcon e Quarto d'Altino circa 450 bambini fino ai 6 anni di età non sono ancora in regola con l'obbligo di vaccinazione per frequentare le scuole non dell'obbligo. Come riporta il Gazzettino, è possibile che una cifra molto simile di bimbi "non in regola" si attesti nel distretto di Dolo e Mirano, oltre ad un centinaio a Chioggia. Non sarebbero comunque mille i bambini ad essere esclusi dalle scuole a partire dall'inizio di maggio, dal momento che nel computo ci sarebbero i figli di chi ha presentato all'ultimo la ricevuta di prenotazione dell'appuntamento; c'è poi chi i figli non li ha mai mandati al nido o alla materna e chi ancora è disposto a vedere come evolve la situazione ed eventualmente toglierli dalla frequenza scolastico.

Nessuna deroga

Non ci saranno deroghe. Come specificato dall'assessore alle Politiche educative Paolo Romor, infatti, il Comune di Venezia farà rispettare la legge, lasciando a casa i bambini non vaccinati. Diversa, come posizione, rispetto a quei Comuni che hanno invece richiesto formalmente al governo di permettere la frequenza almeno fino a fine anno per tutti i bambini ancora non regolari con le vaccinazioni obbligatorie.

No-vax

Continuano a mantenersi sulle proprie posizioni i genitori no-vax, che nonostante i richiami e solleciti dei dirigenti scolastici e dell'Ulss, non hanno la minima intenzione di vaccinare i propri figli. Nel frattempo continua la verifica sui bambini e ragazzi della fascia d'età che va dai 6 ai 16 anni, che avranno tempo fino alla fine dell'estate per regolarizzarsi in vista del prossimo anno scolastico. Nessuna espulsione è prevista per chi frequenta la scuola dell'obbligo, sebbene sia prevista una sanzione crescente a seconda del numero di vaccini mancanti.