Ulss 4: medici, ostetriche e infermiere diventano ballerini. Il video è virale VIDEO

Medici, ostetriche e infermiere tolgono il camice bianco e indossano i panni dei ballerini. È diventato virale in pochi giorni il video del personale della Pediatria di San Donà cimentatosi in un balletto in occasione della veglia natalizia organizzata con la collaborazione del cappellano Don Eros.

Visualizzazioni da record

Il video ha raggiunto sulla pagina facebook dell'Ulss 4 ben 16mila visualizzazioni da Veneto, Lombardia, Lazio e Emilia. L'82% degli utenti che l'ha visualizzato - sottolineano dall'azienda - sono donne di età compresa tra i 45 e i 54 anni.