L'appello di Ulss 4: «Servono medici, pediatri e infermieri»

Per far fronte all'emergenza sanitaria l'Ulss 4 cerca medici per l'ospedale, medici di famiglia, pediatri di libera scelta e personale sanitario del comparto da integrare a proprio organico. Sul sito internet di Azienda Zero è disponibile l'avviso pubblico per raccogliere le disponibilità di medici per incarichi libero professionali o Co.Co.Co. Il bando si rivolge a medici specialisti, iscritti all'ultimo o penultimo anno di specializzazione, ma anche non specialisti. Possono presentare la propria disponibilità anche medici in pensione. Gli interessati possono scaricare il bando, con ulteriori informazioni e le modalità per presentare la propria manifestazione di interesse, su www.aziendazero.concorsieavvisi.it/ .

Medici e pediatri

Sul sito internet dell'Ulss 4 da ieri è pubblicato un avviso pubblico per le disponibilità di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per incarichi provvisori o di sostituzione. Il bando si rivolge in questo caso a medici iscritti al corso di formazione generale, iscritti ai corsi delle scuole di specializzazione ed iscritti al corso di specializzazione in pediatria.

Infermieri e tecnici sanitari

Sempre sul sito internet dell'Azienda Zero è pubblicato anche l’avviso pubblico per raccogliere le disponibilità di infermieri e tecnici sanitari per incarichi libero professionali o cococo. Questo bando si rivolge a personale sanitario del comparto in possesso della laurea per il profilo specifico ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente, iscritto al corrispondente albo professionale. Può presentare la propria disponibilità anche personale del comparto in pensione.