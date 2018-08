"Non rischiate la vita per un tuffo dal pontile": spot di sensibilizzazione dell'Ulss 4 | VIDEO

L'attimo di una bravata. Quello che basta per rovinarsi per sempre la vita. L'Ulss 4 ha lanciato lunedì un nuovo spot di sensibilizzazione contro il tuffo dai pontili o dove il livello dell'acqua è troppo basso. Un video in cui i protagonisti sono i giovanissimi, quelli più a rischio in questo senso, fosse solo per mettersi in mostra con amici e coetanei. L'appello dell'azienda sanitaria è chiaro, scritto a caratteri cubitali nel video: "#Nontuffarti, non rovinarti la vita!"