Coronavirus, inizia la settimana più lunga. Nuovo contagiato a Venezia

Inizia la settimana più lunga per il Coronavirus. Sono 153, ad oggi, nel nostro Paese, i casi accertati di contagio: 112 le persone affette dal virus nella sola Lombardia, 27 invece i casi in Veneto. Sette in tutto quelli accertati nella provincia di Venezia: il primo è stato un 67enne di Mira transitato negli ospedali di Mirano e Dolo; poi è stata la volta di 3 operatori sanitari dell'ospedale di Dolo e due anziani di 88 anni ricoverati all'ospedale civile di Venezia. È di oggi la notizia, diramata dalla Regione Veneto, che un'altra persona anziana ricoverata già precedentemente nel presidio lagunare sarebbe risultata positiva. Appartiene allo stesso cluster già noto.

Misure per il contenimento del contagio

Nel frattempo è scattato l'allarme nei Paesi confinanti: ieri sera le autorità austriache hanno bloccato due treni al Brennero per il sospetto di contagiati a bordo. Due persone sono state fatte scendere a Verona da un treno proveniente da Santa Lucia: gli accertamenti ospedalieri hanno poi evidenziato come si trattasse di un falso allarme. I treni sono ripartiti dopo quasi 4 ore. In Romania, invece, è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che nelle ultime settimane siano state nelle due regioni italiane. Il Patriarcato ha imposto anche lo stop a tutte le messe , compresi i funerali e le funzioni per il Mercoledì delle Ceneri.

Partecipano al Carnevale di Venezia, scatta la quarantena

Coronavirus, chiuse scuole e università