Di nuovo acqua alta eccezionale, si va verso quota 160 centimetri

Alle 8 del mattino la previsione di acqua alta per le 11.20 di venerdì 15 novembre è stata aumentata ancora, passando da 150 a 160 centimetri sul medio mare. Il Comune ha attivato le sirene di allarme in città. Alle 9 il livello di marea è a 115 centimetri, piazza San Marco e i punti più bassi sono già abbondantemente allagati. I vigili del fuoco sono in allerta e nel frattempo lavorano per recuperare le imbarcazioni affondate durante la marea devastante di martedì. Il sindaco Luigi Brugnaro si trova a San Marco e ha dato disposizione di chiudere l'accesso alla piazza a garanzia della sicurezza. Con lui ci sono il governatore Luca Zaia e l'ex ministro Matteo Salvini.

#AcquaAlta ⚠️ Ho dato dispisizione di chiudere Piazza San Marco

⚠️San Marco Square is closed pic.twitter.com/ppt0OdpO4t — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 15, 2019

Poco prima delle dieci e mezza Actv ha annunciato di aver sospeso le linee di navigazione, come previsto in caso di maree eccezionali. Vengono effettuati solamente i collegamenti con le isole dagli impianti rimasti accessibili.