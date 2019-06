Deltaplano precipita su una casa a San Stino di Livenza, morto il pilota

Tragedia a San Stino di Livenza. Un deltaplano è precipitato verso le 18.25 di oggi nel giardino di un'abitazione, nei pressi dell'aviosuperficie del Parco del Livenza. Per il pilota, un 54enne di Fontanafredda, non c'è stato nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, il velivolo si sarebbe schiantato a pochi istanti dal decollo. L'ultraleggero era partito dall'aviosuperficie e a poche centinaia di metri di distanza si è schiantato al suolo, finendo nel giardino di un'abitazione.

I carabinieri stanno valutando tutte le ipotesi. Il 54enne non avrebbe segnalato guasti o problemi in fase di decollo, ma non è escluso nemmeno che abbia accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del velivolo.